Слова Маргариты Симоньян о российских пенсиях исказили

Несколько СМИ неверно истолковали выступление главреда RT Маргариты Симоньян в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Речь в прямом включении зашла о пенсионном обеспечении российских граждан.

Симоньян, в частности, напомнила, что в 1990-е пенсии были ниже и выплачивались они с задержками. «Мы с дрожью вспоминаем, как мы жили в 1999 году. Это же объективный факт», — подчеркнула она.

В то же время главред RT выразила уверенность, что пенсионное обеспечение будет улучшаться по мере укрепления российского государства.

«Когда сейчас говорят, что пенсии маленькие… Пенсии маленькие, конечно, но они гораздо больше. Несопоставимо, на порядок больше, чем они были. Они растут и будут расти», – заявила Симоньян в эфире у Соловьева.

Оригинальное высказывание Маргариты Симоньян ряд СМИ, в том числе «Газета.Ru», истолковали как критику в адрес российских граждан. Однако из ее выступления этого не следует.