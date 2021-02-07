Эксперты ВОЗ нашли «важные улики» в ходе расследования по COVID-19 в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нашли «важные улики», которые касаются роли рынка Хуанань в Ухане в распространении коронавируса нового типа. Они обнаружили их во время посещения этого китайского города, куда они отправились для исследования происхождения первой вспышки коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на зоолога из Нью-Йорка Питера Дашака, который помогает миссии из ВОЗ.

Как рассказал Дашак, ученые побывали в Уханьском институте вирусологии, на рынке морепродуктов Хуанань и рынке Байшачжоу. До этого они посетили две больницы в Ухане, которые одними из первых начали лечить заболевших коронавиурсной инфекцией.

Дашак сообщил, что делегаты миссии работали в составе трех групп, которые занимались изучением роли животных во вспышке COVID-19, эпидемиологии и результатов проб окружающей среды.

По его словам, специалисты ВОЗ раздобыли «важные улики» в ходе обследования рынка Хуанань. Дашак указал, что этот рынок «все еще практически не поврежден», несмотря на то, что он был закрыт сразу после выявления случаев заражения. Люди покинули его и в спешке оставили оборудование, посуду и прочие доказательства того, что происходило, уточнил он.

Зоолог отметил, что китайские ученые ранее смогли найти места на рынке Хуанань, в которых были взяты первые пробы с COVID-19. Специалистам удалось узнать, что до появления первых тяжело больных были те, у кого болезнь протекала бессимптомно, а также те, у которых она была выражена слабо.