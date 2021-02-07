Женщина впервые стала замсекретаря католического синода епископов

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на пост заместителя генерального секретаря синода епископов, сообщает Vatican News.

Замсекретаря стала 52-летняя монахиня-француженка Натали Бекварт. По словам генерального секретаря синода кардинала Марио Грека, на этом посту Бекварт будет иметь право голоса на ассамблеях.

Кроме того, впервые в истории синода епископов были назначены два помощника секретаря. Вторым стал 60-летний испанский священник Луис Марин де Сан Мартин.

В 2020 году женщина впервые в истории была назначена заместителя секретаря Ватикана по отношениям с государствами. Пост заняла Франческа Ди Джованни.