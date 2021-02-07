Женщина впервые стала замсекретаря католического синода епископов
Полина Рутковская
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Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на пост заместителя генерального секретаря синода епископов, сообщает Vatican News.
Замсекретаря стала 52-летняя монахиня-француженка Натали Бекварт. По словам генерального секретаря синода кардинала Марио Грека, на этом посту Бекварт будет иметь право голоса на ассамблеях.
Кроме того, впервые в истории синода епископов были назначены два помощника секретаря. Вторым стал 60-летний испанский священник Луис Марин де Сан Мартин.
В 2020 году женщина впервые в истории была назначена заместителя секретаря Ватикана по отношениям с государствами. Пост заняла Франческа Ди Джованни.
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