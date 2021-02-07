РФПИ рассчитывает на регистрацию «Спутника V» к концу следующей недели в 25 странах

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что к концу следующей недели российская вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована в 25 странах.

«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В настоящее время российская вакцина одобрена более чем в 20-ти странах. 21-м государством, где одобрили ее применение, стала Мьянма.