В России выявлено 16 048 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 16 048 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи COVID-19 были зафиксированы во всех 85 российских регионах, при этом 10,8% заразившихся не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зарегистрировано 432 летальных исхода, полностью выздоровели 19 884 человека.

Всего за время пандемии в России коронавирусом заразились более 3,9 млн человек, из них более 76 тысяч скончались, более 3,4 млн — выздоровели.