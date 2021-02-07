В России выявлено 16 048 новых случаев COVID-19
Полина Рутковская
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За минувшие сутки в России выявили 16 048 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Новые случаи COVID-19 были зафиксированы во всех 85 российских регионах, при этом 10,8% заразившихся не имели клинических проявлений болезни.
За сутки зарегистрировано 432 летальных исхода, полностью выздоровели 19 884 человека.
Всего за время пандемии в России коронавирусом заразились более 3,9 млн человек, из них более 76 тысяч скончались, более 3,4 млн — выздоровели.
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