Врачи: россияне могут отказаться от масок уже весной

Отмена всеобщего масочного режима в России может произойти в конце весны текущего года. Об этом сообщает РБК.

Для отмены масочного режима необходимо соблюдение ряда факторов, таких как наличие коллективного иммунитета и вакцинация, заявила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

В свою очередь аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил, что отмена масочного режима может случиться уже в апреле.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что масочный режим и социальную дистанцию придется соблюдать и после снятия жестких ограничительных мер.