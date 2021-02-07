Врачи: россияне могут отказаться от масок уже весной
Максимс Краюшкинс
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Отмена всеобщего масочного режима в России может произойти в конце весны текущего года. Об этом сообщает РБК.
Для отмены масочного режима необходимо соблюдение ряда факторов, таких как наличие коллективного иммунитета и вакцинация, заявила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.
В свою очередь аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил, что отмена масочного режима может случиться уже в апреле.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что масочный режим и социальную дистанцию придется соблюдать и после снятия жестких ограничительных мер.
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