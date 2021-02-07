Россиян предупредили о начале радиационного охлаждения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью «Российской газете», почему в центральной России мороз начнет усиливаться.

Специалист отметил, что в понедельник давление начнет расти и установится антициклональный характер погоды. В этой ситуации будет происходить процесс радиационного охлаждения. По словам синоптика, к радиоактивности это явление не имеет отношения/

«Просто при малооблачной погоде начнется выхолаживание подстилающей поверхности, то есть земля станет отдавать даже через снег свое тепло. Это приведет к выхолаживанию приземного слоя воздуха», — отметил Вильфанд.

Эксперт уточнил, что несмотря на морозы, находиться на улице будет комфортно благодаря низкой влажности и солнцу.