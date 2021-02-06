В ОНФ прокомментировали ход суда над Навальным по делу об оскорблении ветерана
Лидер движения «Волонтеры Победы», член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Амельченкова прокомментировала ход судебного процесса над Алексеем Навальным.
«Что меня возмущает больше всего: вместо того, чтобы просто извиниться перед ветераном, Навальный и его сторонники продолжают над ним издеваться», — написала она в своем фейсбуке.
Она отметила, что фанаты Навального теперь пишут в соцсетях, что ветеран якобы «нигде он не воевал, на тёплом месте отсиделся».
«Люди, ну должно же быть хоть что-то человеческое в ваших сердцах!» — заметила Амельченкова.
Ранее активисты движения «Волонтёрская рота» провели серию одиночных пикетов в поддержку ветеранов страны.
«Оскорблять ветерана - дважды низко, подло и кощунственно», - подчеркнул лидер «Волонтерской роты» Антон Демидов.