Американский рестлер Гебриэль Тафт поменял пол
Бернст Ю.
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Американский рестлер 42-летний Гебриэль Тафт стал женщиной-трансгендером. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Тафт рассказала, что сделала себе несколько операций по смене пола.
«Вот та самая я, что была скрыта в тени. В страхе перед тем, что подумают другие», — написала бодибилдер.
По ее словам, данное решение поддержали все близкие, в том числе жена, с которой они воспитывают девятилетнюю дочь.
С 2007 по 2014 год Тафт выступал в рестлинг-промоушене WWE, где завоевал ряд наград.
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