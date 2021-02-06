Американский рестлер Гебриэль Тафт поменял пол

Американский рестлер 42-летний Гебриэль Тафт стал женщиной-трансгендером. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Тафт рассказала, что сделала себе несколько операций по смене пола.

«Вот та самая я, что была скрыта в тени. В страхе перед тем, что подумают другие», — написала бодибилдер.

По ее словам, данное решение поддержали все близкие, в том числе жена, с которой они воспитывают девятилетнюю дочь.

С 2007 по 2014 год Тафт выступал в рестлинг-промоушене WWE, где завоевал ряд наград.