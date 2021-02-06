Сербия выдала обвиняемую в мошенничестве россиянку

Сербия выдала бывшую и.о. зампредседателя правления коммерческого банка (КБ) «Евростандарт» Дарью Гнездич, которая обвиняется в мошенничестве на $5 млн. Об этом сообщила Генпрокуратура в Telegram.

По данным следствия, в 2017 году россиянка обеспечила заключение сделки между «Евростандартом» и АО «Глобэксбанком», используя свое служебное положение. Сумма договоренностей оценивается в $5 млн.

Как утверждает Генпрокуратура, Гнездич состояла в сговоре с советником председателя правления этого банка и другими лицами. АО «Глобэксбанк» получил 292 млн руб., но иностранная валюта была похищена обвиняемой и ее сообщниками.

Гнездич скрылась, поэтому правоохранители объявили ее в международный розыск. Было установлено, что она находится в Сербии. Тогда Генпрокуратура направила Сербии запрос о выдаче.

Ранее экс-главу центра ядерной медицины объявили в розыск по делу о мошенничестве.