В Нидерландах число заражений коронавирусом превысило миллион, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.

«За последние 24 часа в стране было зарегистрировано 4 130 новых случаев. Это значит, что в общей сложности в стране с населением в 17 млн человек менее чем за год инфекция была выявлена более чем у 1 млн человек», — сказали в институте.

Первое заражение в Нидерландах было выявлено 27 февраля 2020 года. За это время умерли больше 14 тыс. человек.

Ранее в Сингапуре медику по ошибке ввели пять доз вакцины от коронавируса.