Прокурору по делу Навального предоставили охрану

Прокурор Екатерина Фролова, участвующая в деле Алексея Навального, взята под государственную защиту. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана», — сказал источник.

Он не уточнил, что послужило причиной таких мер.

Ранее стало известно, что у Навального нет жалоб на условия содержания в СИЗО.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.