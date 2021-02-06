Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим научным прорывом со времен Советского союза

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» стала крупнейшим научным прорывом со времен СССР. Об этом сообщает Bloombeg.

Агентство отмечает, что обнародованные ранее журналом The Lancet результаты третьей фазы клинического исследования российского препарата показали, что эта вакцина не уступает американским и европейским аналогам и она действеннее китайского.

По данным Bloomberg, после этой статьи многие государства «встали в очередь», желая заказать «Спутник V». В частности, речь идет о Венгрии, Бразилии, Индии.