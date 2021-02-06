Инфекционист рассказал, в каких случаях коронавирус мутирует у пациентов

Коронавирусная инфекция мутирует в организме тех людей, у которых зафиксировано длительное течение болезни. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА «Новости».

«Пока есть несколько случаев длительного течения коронавируса – около 3 месяцев – у людей, у которых иммунодефицитное состояние, эти же, кстати, люди являются источником мутации коронавируса», — рассказал специалист.

По его словам, это происходит из-за того, что у таких пациентов инфекция долго обходит иммунные различные процессы в организме «и выживает тот, который обойдет все ловушки».

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Ранее сообщалось, что российские ученые нашли обезвреживающие коронавирус антитела.