Психотерапевт назвал причины постоянных опозданий

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг назвал причины постоянных опозданий.

«Человек, который опаздывает, как правило, переоценивает свою личность и недооценивает тех людей, с которыми встречается. Кроме того, это наблюдается у людей, несколько неуверенных в себе. Они сомневаются — у них происходит так называемая борьба мотивов, они не уверены в том, что нужно пойти», — объяснил он RT.

Кроме того, к постоянным опозданиям могут быть склонны люди с депрессией или субдепрессией — они не могут вовремя собраться или вовремя рассчитать прибытие на место встречи, так как зачастую делают все замедленно.

Что касается опозданий на работу, то это может быть связано с проявлением внутреннего неудовлетворения либо с выгоранием, считает эксперт. В таком случае психологи советуют менять сферу деятельности.

Также Файнзильберг дал рекомендации, которые помогут в борьбе с постоянными опозданиями и нормализацией жизни.

В первую очередь необходимо соблюдать режим труда и отдыха и режим сна. «Естественно, человек, который привык в одно и то же время ложиться, в одно и то же время вставать, принимать пищу, выполнять физические упражнения — этот человек вряд ли позволит себе и вряд ли ему доставит удовольствие опаздывать», — отмечает психотерапевт.

По его словам, люди, которые живут, соблюдая режим, «живут долго и счастливо».

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