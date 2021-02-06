Приезжающим в РФ на поезде необходима справка об отсутствии COVID-19

Приезжающим в Россию на поезде нужно будет предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сказано в рекомендациях Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

В документе указывается, что прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом лица «обязаны представить справку об обследовании» на «COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР». При этом она должна быть выдана не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы страны-члена Евразийского экономического союза, «за исключением детей в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), членов правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, членов локомотивных бригад и лиц», которые связаны «с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте», уточняется в рекомендациях.

Согласно документу, также на вокзалах рекомендовано организовывать отдельные «коридоры» для прибывающих и убывающих пассажиров.