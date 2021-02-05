В Уфе горит установка нефтезавода
Максимс Краюшкинс
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В Уфе горит из-за разгерметизации трубопровода установка нефтезавода, наблюдается факельное горение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«В результате разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм на нефтезаводе на установке начался пожар, происходит факельное горение высотой 10 метров», — говорится в сообщении.
По данным источника, пожар тушат по третьему (повышенному) номеру сложности.
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