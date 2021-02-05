В «ЛизаАлерт» высказались о законопроекте про определение местоположения пропавших людей

Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», высказался по поводу законопроекта об определении местоположения пропавших людей.

«В Государственной думе РФ готовится ко второму чтению законопроект, который появился в рамках реакции государственной машины на наши инициативы. В том виде, в котором он там лежит, он позволит спасти до 10% из тех, кто нуждается, а наша задача написать такие поправки, которые помогут спасти вовремя 70% процентов и более, и убедить в этом общественность и все ведомства», — убежден Сергеев.

По его словам, также важно, чтобы этот законопроект с поправками был принят всеми инстанциями.

«Сейчас мы активно обсуждаем профильный закон в Минцифры, в рамках рабочей группы, в которой есть и представители силовых ведомств, и Минцифры, — отметил он. — Ищем компромисс, нас слушают и слышат».

Серьезная загвоздка процесса – расширенные толкования понятий или отсутствие нормальных толкований, констатировал Сергеев.

«Нам очевидно, что право на жизнь первично, и нельзя охранять тайну связи, наплевав на право на жизнь. А именно так сейчас и происходит. Только отряд «ЛизаАлерт» не успел 976 раз за 2020 год к людям, сжимавшим телефон в руках и надеющимся до последнего», - подсчитал он.

«Инициатива Минцифры – определить, что именно попадает под тайну связи таким образом, чтобы никто и никогда не смог получить ваших разговоров и переписок, но мы знали где находится ваш телефон, когда вы в беде», — рассказал Сергеев.

«Наша задача в этих обсуждениях не выплеснуть с водой ребенка. Наша задача – получить инструмент спасения. И мы будем за него бороться», — подытожил он.