В Армении произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Армении. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС страны.

Толчки были зарегистрированы в 19.36 (18.36 мск).

«Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 6-7 баллов», — говорится в сообщении.

Жители Гегаркуникской области ощущали толчки силой 5-6 баллов, в Котайской, Тавушской, Лорийской и Араратской областях – 4-6 баллов, в Ереване – 3-4 балла.

Ранее землетрясение произошло на Курилах.