Стало известно, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

Специалисты Парижского университета выяснили, когда пациенты с коронавирусной болезнью наиболее заразны. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые проанализировали данные 655 больных, поступивших во французскую больницу в марте 2020 года.

Исследователи выяснили, что пиковая вирусная нагрузка в среднем достигается за день до появления симптомов.

При этом, как отмечают ученые, период между заражением и появлением первых симптомов будет короче у людей с более высокой вирусной нагрузкой.

Отмечается, что у пациентов в возрастной группе старше 65 лет патоген выводился из организма в среднем на три дня дольше, чем у молодых.