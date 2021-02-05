На Украине 600 человек повторно заразились коронавирусом

На Украине 600 человек заразились коронавирусом повторно. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет «Интерфакс».

«Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний», — сказал он.

По словам министра, у пациентов подтверждается повторный коронавирус через три-шесть месяцев после первого заражения.

На Украине коронавирусом заразился 1 280 501, выздоровели 1 101 087, погибли 24 599 человек.

Ранее Bloomberg спрогнозировал, что пандемия коронавируса продлится семь лет.