На Украине 600 человек повторно заразились коронавирусом
Карина Казанцева
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На Украине 600 человек заразились коронавирусом повторно. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет «Интерфакс».
«Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний», — сказал он.
По словам министра, у пациентов подтверждается повторный коронавирус через три-шесть месяцев после первого заражения.
На Украине коронавирусом заразился 1 280 501, выздоровели 1 101 087, погибли 24 599 человек.
Ранее Bloomberg спрогнозировал, что пандемия коронавируса продлится семь лет.
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