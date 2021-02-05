В Москве задержали пять подозреваемых в убийстве девушки-хореографа

В Москве следователи задержали пятерых подозреваемых в заказном убийстве девушки-хореографа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

«Совместными усилиями следователей столичного управления СК и сотрудниками полиции установлена причастность к преступлению пяти человек. Они задержаны», — рассказала она.

По словам источника агентства, причиной убийства стала ревность. Заказчиком преступления была соперница жертвы, она заплатила за убийство 200 тыс. рублей.

Иванова рассказала, что подозреваемых удалось выявить из-за генетических следов на пистолете убийцы, который выкинул его после преступления на улице.

Убийство было совершено в ночь на 24 декабря 2020 года на Профсоюзной улице в Москве. По информации следствия, мужчина выстрелил в пострадавшую не менее двух раз, затем скрылся.