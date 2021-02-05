В США в детском питании нашли мышьяк, свинец и ртуть

В США в популярных марках детского питания обнаружили высокие уровни присутствия тяжелых токсичных металлов, включая мышьяк, свинец, кадмий и ртуть. Об этом говорится на сайте подкомитета по экономической и потребительской политике палаты представителей США.

Эксперты подкомитета изучили внутреннюю документацию компаний Gerber, Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nutrition. Проверка была проведена после сообщений о наличии в питании металлов, которые поступили в ведомство год назад.

В ходе исследования было обнаружено, что коммерческое детское питание содержит опасные уровни мышьяка, свинца, ртути и кадмия, которые представляют опасность для детей.

Эксперты отмечают, что производители сознательно продают эту продукцию ничего не подозревающим родителям без какой-либо предупреждающей маркировки.

Власти США планируют добиваться пересмотра производственной политики компаний и достигнуть принятия соответствующих стандартов на государственном уровне.