Жителя Саратовской области приговорили к пожизненному сроку за убийство ребенка

Саратовский областной суд приговорил жителя города Балашов к пожизненному заключению по обвинению в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2020 года. 23-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил кулаками мальчика, от полученных травм ребенок умер на месте. Мать малыша в этот момент находилась на работе.

В дальнейшем обвиняемый угрожал своей сожительнице убийством, если она расскажет кому-то о произошедшем. Ей удалось обратиться в полицию, когда мужчина уснул. Известно также, что злоумышленник периодически избивал саму девушку.

Суд назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Мужчина был признан виновным по статьям УК РФ «Истязание», «Убийство малолетнего с особой жестокостью», «Угроза убийством».