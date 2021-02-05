Ветеран в суде высказался о нанесенном Навальным оскорблении

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказался в пятницу в суде про нанесенное Алексеем Навальным оскорбление.

«Я сказал, что мне стало плохо из-за переживаний о том, как обо мне теперь думает народ после критических высказываний Навального», — подчеркнул он.

Артеменко хотел бы, чтобы Навальный перед ним извинился.

«Я ведь не позор страны, а ее защитник. Я не холуй, я никогда никого не сдал, я не человек без совести», — подчеркнул ветеран.