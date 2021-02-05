В ЮАР назвали впечатляющими результаты испытаний вакцины «Спутник V»

Ученые и исследователи из Южно-Африканской Республики назвали впечатляющими результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает портал Daily Maverick.

Директор Африканского научно-исследовательского института здравоохранения и специалист по вакцинам профессор Виллем Ханеком заявил, что опубликованные в журнале Lancet материалы являются убедительными и положительными.

Южноафриканские специалисты приняли решение поместить «Спутник V» в группу наиболее эффективных прививок от коронавируса, куда также входят вакцины Pfizer и Moderna.

Во вторник, 2 февраля, в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.