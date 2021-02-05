Власти Венгрии назвали возможную дату начала вакцинации «Спутником V»
Валерия Исполатова
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Венгрия может начать вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» уже на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.
По его словам, прививки начнут делать после получения разрешения на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях.
Ранее сообщалось, что в Венгрию доставили первую партию «Спутника V» — 40 тысяч доз препарата.
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