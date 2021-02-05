Власти Венгрии назвали возможную дату начала вакцинации «Спутником V»

Венгрия может начать вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» уже на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.

По его словам, прививки начнут делать после получения разрешения на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в Венгрию доставили первую партию «Спутника V» — 40 тысяч доз препарата.