Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии во время незаконной акции в Москве

Таганский суд Москвы арестовал россиянина Сергея Василенко по обвинению в поджоге автомобиля Росгвардии в столице во время несанкционированной акции 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что мужчина будет находиться под стражей до 31 марта.

Василенко предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее сообщалось, что француза арестовали за участие в незаконной акции 2 февраля в Москве.