Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии во время незаконной акции в Москве
Анна Светлова
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Таганский суд Москвы арестовал россиянина Сергея Василенко по обвинению в поджоге автомобиля Росгвардии в столице во время несанкционированной акции 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что мужчина будет находиться под стражей до 31 марта.
Василенко предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).
Ранее сообщалось, что француза арестовали за участие в незаконной акции 2 февраля в Москве.
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