Врач рассказал, когда вакцинироваться переболевшим COVID-19

Людям, перенесшим новую коронавирусную инфекцию в легкой форме во время первой волны, следует сделать прививку до лета, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, к лету текущего года иммунитет у тех, кто перенес заболевание в легкой форме или бессимптомно, значительно снизится.

«Для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь» – подчеркнул Тимаков.

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