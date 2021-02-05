Против Fox News подали иск на $2,7 млрд из-за высказываний о выборах в США

Компания Smartmatic, разработавшая технологии и машины для голосования, подала иск о клевете против телеканала Fox News, трех его ведущих и юристов бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Smartmatic требует возмещения ущерба на сумму $2,7 млрд. Иск подан против Fox News, его ведущих Лу Доббса, Марии Бартиромо и Джанин Пирро, а также против личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и юриста Сидни Пауэлл, которая представляла интересы избирательного штаба экс-президента.

По заявлению компании, юристы Трампа и ведущие канала неоднократно заявляли, что Smartmatic якобы способствует «краже результатов» президентских выборов. Подобные высказывания, в числе прочего, привели к штурму Капитолия сторонниками Трампа, указано в иске.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден, однако его предшественник республиканец Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом. Процесс начнется 8 февраля. Обвинение потребовало от Трампа дать показания под присягой по делу об импичменте.