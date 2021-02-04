Омбудсмен Москвы не увидела переполненных камер в спецприемнике в Сахарово

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что информация о переполненных камерах в спецприемнике Сахарова не соответствует действительности.

«Я вчера была в Сахарово, провела там больше, чем полдня. Я осмотрела все камеры. Я посетила целый ряд камер, большая часть которых была на четыре-шесть человек. Люди находятся в нормальных условиях с точки зрения размещения, для всех выдано постельное белье, в камере есть возможность написать обращение в адрес какой-либо инстанции или адвоката», — рассказала омбудсмен агентству новостей «Москва».

Она отметила, что некоторые задержанные высказывали жалобы по поводу отсутствия бытовых принадлежностей — тапочек, зубных щеток, полотенец, однако руководитель центра временного содержания гарантировал, что все необходимые вещи поступят в ближайшие часы.

Кроме того, Потяева прокомментировала фотографию, где в одной камере в Сахарово были размещены 28 человек. По ее словам, в камеру временно поместили задержанных, которых еще не оформили, чтобы те не сидели в автозаках и автобусах на морозе. В столичном главке МВД также подтвердили эту информацию.

Ранее в сети появилось фото из восьмиместной камеры спецприемника, где на двухъярусных металлических койках без матрасов разместили 28 человек.