Администрация Байдена обдумывает идею раздать маски всем американцам
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность направить маски напрямую всем гражданам страны. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.
Отмечается, что в настоящее время оценивается логистика этого проекта, однако окончательное решение по нему еще не принято. По данным телеканала, реализацию этой идеи обсуждали на нескольких встречах ведущих экспертов в области здравоохранения в последние дни, учитывая то, что глава государства призывает американцев использовать маски в качестве основной защиты от коронавируса.
В первый день своего президентского срока Байден подписал указ о 100-дневном масочном режиме, который обязует носить маски на территории федеральной собственности. Кроме того, в США ношение масок стало обязательным и в общественном транспорте.