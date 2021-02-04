В мэрии Владивостока проходят следственные действия по делу о халатности

В мэрии Владивостока проходят следственные действия в связи с делом о халатности при предоставлении земли многодетным семьям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сегодня в здании администрации города Владивостока проходят следственные действия по делу о халатности при предоставлении земельных участков многодетным семьям», — рассказал собеседник агентства.

На сайте СУ СК России по Приморью приводится информация, что во Владивостоке возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

По данным следствия, начиная с 2014 года сотрудники мэрии не принимают должные меры «по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков для индивидуального жилищного строительства», а также формируют земельные участки для многодетных семей на территории, непригодной для проживания.

В конце января источник в правоохранительных органах сообщал о задержании начальника управления мэрии Владивостока по делу о махинации с землей.