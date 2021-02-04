В МВД назвали фото из спецприемника в Новой Москве необъективными

В московском главке МВД заявили, что опубликованные в сети фотографии из центра временного содержания в Сахарово не отражают ситуацию объективно, передает РИА «Новости».

В ведомстве отмечают, что фотографии были сделаны гражданами, которых доставили в Сахарово после судебных заседаний и ожидающими оформления.

«Затем указанные лица были размещены в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории. Им предоставлено горячее питание и постельные принадлежности, соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось фото из восьмиместной камеры спецприемника, где на двухъярусных металлических койках без матрасов разместили 28 человек.

Позже член столичной ОНК Марина Литвинович опубликовала видео из четырехместной камеры, где содержится получивший 25 суток главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Вместе с ним сидят еще три человека.