Врач рассказала, как заниматься спортом в маске

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как заниматься спортом в маске без вреда здоровью. Об этом пишет издание «Ридус».

По ее словам, нужно прислушиваться к организму, чтобы не допустить нехватку кислорода. Если возникнет головокружение или одышка, то стоит сделать перерыв и попить воды и начать выполнять упражнения с меньшим весом и в медленном темпе.

Также Чернышова посоветовала заранее проконсультироваться с тренером, чтобы составить правильную программу тренировок.

«Здесь лучше посоветоваться с тренером, чтобы выбрать оптимальный режим тренировки, который не будет перегружать человека. Сам человек, если у него нет каких-либо специальных знаний, может полагаться только на собственное самочувствие», — отметила врач.

Ранее в ВОЗ заявили, что носить маски и соблюдать дистанцию придется и после отмены мер по COVID-19.