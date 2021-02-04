Песков ответил на вопрос о репрессиях в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране нет репрессий.

«Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций», — ответил он на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля напомнил, что в ходе несогласованных акций происходили множественные нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Это стало причиной ответных жестких мер, но находящихся в русле закона, подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что действия полиции на незаконных акциях протеста оправданны.