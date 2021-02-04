Юристу ФБК* Соболь предъявили обвинение в нарушении санитарных норм

Следователи предъявили юристу Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов)* Любови Соболь обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несогласованной акции 23 января в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Владимира Воронина.

«Моей подзащитной Соболь предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), вину она не признала», — уточнил правозащитник.

По его словам, уже подана жалоба на решение суда отправить Соболь под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Верховный суд решил не изменять постановление о взыскании 88 млн руб. с Алексея Навального, ФБК и юриста фонда* Любови Соболь по иску ООО «Московский школьник».