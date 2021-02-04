Медведчук рассказал о российско-украинской рабочей группе по «Спутнику V»

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в беседе с RT рассказал, что была создана российско-украинская рабочая группа по вакцине от коронавируса «Спутник V».

По его словам, эта группа провела исследования и сделала вывод о возможном трансфере технологий и перевозе сырья на Украину для производства препарата.

«Ну казалось бы, что еще? Но нет. Сначала рассказывали, что нет такой вакцины, потом — что не прошла третью фазу испытаний», — рассказал Медведчук о реакции Киева.

Рабочая группа смогла доказать, что ни вакцина Moderna, ни Pfizer, ни AstraZeneca не прошли третьей стадии клинических испытаний. Тогда в Киеве заявили, что «Спутник V» неэффективен.

Медведчук отметил, что со стороны украинских властей «извергается бред сивой кобылы» в отношении российской вакцины.

Ранее глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто не намерен проводить регистрацию российской вакцины от коронавируса.