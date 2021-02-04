В России выявили 16 714 случаев коронавируса за сутки, пишет оперштаб в Telegram.

10% заразившихся не имели симптомов. Больше всего случаев в Москве (2 095), Санкт-Петербурге (1 571) и Подмосковье (831). Всего в России заразились 3 917 918 человек.

За 24 часа также скончался 521, выздоровели 24 546 пациентов. С начала пандемии умерли 75 205, вылечились 3 389 913 человек.

Ранее власти Подмосковья рассказали, что не планируют снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.