В Ингушетии семь детей отравились угарным газом

В Ингушетии в городе Назрань семь детей, живущих в двух квартирах, доставлены в больницу с отравлением угарным газом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«Вечером в среду поступило сообщение, что в многоквартирном жилом доме по улице Московской в Назрани угарным газом отравились трое детей в возрасте от четырех до шести лет», — сказал источник.

По его словам, позже поступило аналогичное сообщение из другой квартиры в том же доме: отравились три ребенка в возрасте от года до шести лет.

Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, в обоих случаях причиной отравления стала плохая вентиляция.

Ранее в Иваново четыре человека погибли от отравления угарным газом.