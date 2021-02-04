Российские ученые утвердили стандартный образец штамма коронавируса

Росстандарт утвердил стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, который разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф.Гамалеи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Разработка внесена в базу Государственной службы стандартных справочных данных.

Отмечается, что этот стандарт позволит обеспечивать высокое качество создаваемых тест-систем для выявления COVID-19 у людей. Кроме того, благодаря образцу будут более точными результаты исследований по определению эффективности существующих и поиску новых лекарств для лечения коронавируса.

По данным Минздрава, в настоящее время российские производители реагентов для ПЦР-диагностики всецело покрывают потребности внутреннего рынка, а также отправляют свою продукцию в страны Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока, в том числе тест-системы для выявления COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России проведено более 103,2 млн тестов на коронавирус.