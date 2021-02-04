В Тимирязевском суде уточнили возраст арестованного на 7 суток юноши

Тимирязевский суд Москвы в среду арестовал на семь суток совершеннолетнего молодого человека.

Об этом сообщило вечером 3 февраля РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Юноше исполнилось 18 лет в середине января.

Пресс-секретарь суда Мария Прохорычева уточнила, что его признали виновным по обвинению в совершении правонарушения в соответствии с КоАП РФ.

Молодому человеку вменили в вину нарушение правил проведения массового мероприятия.