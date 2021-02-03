Жители Британии почтили память 100-летнего ветерана, собравшего более £32 млн для медиков

Жители Великобритании почтили аплодисментами память ушедшего из жизни ветерана Второй мировой войны Томаса Мура, который собрал более £32 млн ($43,6 млн) для Национальной службы здравоохранения. Об этом сообщает Sky News.

Томас Мур скончался 2 февраля в возрасте 100 лет в больнице города Бедфорд после заражения коронавирусом.

В общенациональной акции приняли участие в том числе медики, лечившие Мура, а также премьер Британии Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс.

Капитан Томас Мур приобрел известность в Великобритании и в других странах после того, как устроил благотворительную акцию в поддержку Национальной службы здравоохранения страны. Чтобы привлечь внимание к акции, передвигающийся при помощи ходунков капитан Мур взял на себя обязательство каждый день десять раз обходить вокруг своего дома. Изначально он планировал собрать около £1000, однако реальная сумма пожертвований оказалась значительно больше — £32 млн.