В Турции выявили случаи заражения двумя новыми штаммами коронавируса

В Турции нашли два новых штамма коронавируса. Об этом в Twitter сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

«В нашей стране, помимо британского штамма, также зарегистрированы два случая южноафриканского и один случай бразильского», — заявил он.

Министр уточнил, что пациенты и контактирующие с ними люди были помещены на изоляцию в больницы.

По последним данным, в Турции коронавирус подтвержден у более 2 млн 259 тыс. человек, скончались 26,3 тыс. пациентов.