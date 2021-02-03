СК возбудил дела после захвата россиянина пиратами в Гвинейском заливе

Следственный комитет России инициировал уголовное производство после захвата россиянина пиратами на танкере в Гвинейском заливе в конце ноября 2020 года. Об этом сообщается на сайте СК.

Уголовные дела возбуждены по статье «Захват заложника» и «Пиратство».

В ночь на 30 ноября 2020 года пираты похитили с судна четырех моряков, в том числе россиянина. Нападение произошло в 75 морских милях от порта города Ломе.