Глава МЧС поручил создать комиссию для выяснения причин пожара в Красноярске

Глава МЧС Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию для расследования причин крупного пожара на складе автозапчастей в Красноярске, при котором пропали несколько пожарных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

На место происшествия будет направлена группа специалистов центрального аппарата ведомства во главе с заместителем министра Ильей Денисовым, рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что трое пожарных пропали во время тушения пожара площадью 3,5 тысячи кв. м на складе автозапчастей в Красноярске.