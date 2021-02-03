Мексиканский регулятор одобрил экстренное использование «Спутника V»
Антон Демидов
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Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) Мексики выдал разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель, в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter правительства страны.
Он отметил, что теперь «появляется возможность для ввоза» данного препарата и его применения.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Накануне стало известно, что власти Мексики заключили договор на поставки в страну вакцины «Спутник V».
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