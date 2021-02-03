Вирусолог назвал причину побочных эффектов при вакцинации от COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн указал причину побочных эффектов при вакцинации от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что они не зависят от иммунитета.

«Это особенности организма, идет реакция на вирусный белок. <…> Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется», — рассказал Альтштейн в беседе с телеканалом «360».

Как отметил врач, у разных людей отличается восприимчивость к токсичности вирусного белка. По словам медика, в такой реакции нет «ничего плохого и опасного».

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».