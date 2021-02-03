Вирусолог назвал причину побочных эффектов при вакцинации от COVID-19

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн указал причину побочных эффектов при вакцинации от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что они не зависят от иммунитета.

«Это особенности организма, идет реакция на вирусный белок. <…> Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется», — рассказал Альтштейн в беседе с телеканалом «360».

Как отметил врач, у разных людей отличается восприимчивость к токсичности вирусного белка. По словам медика, в такой реакции нет «ничего плохого и опасного».

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».