Юрист объяснила решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше»

Заместитель председателя комиссии АЮР — управляющий партнер адвокатского бюро «ЛЕГЕС БЮРО».Мария Спиридонова объяснила логику решения ЕСПЧ по делу »Ив Роше».

«По приговору Замоскворецкого районного суда Москвы братья Навальные были осуждены за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

В конце 2007 года они создали подконтрольное им юридическое лицо, которое впоследствии использовалось ими для хищений денежных средств юридических лиц, имевших договорные отношения с ФГУП «Почта России», где тогда работал Олег Навальный, путем их склонения к заключению заведомо невыгодных договоров на оказание посреднических услуг.

В своих жалобах, адресованных в ЕСПЧ, Навальные указывали, в частности, что они осуждены за действия, которые являлись обычной предпринимательской деятельностью, предусмотренной Гражданском кодексом, судебное разбирательство по их делу было несправедливым, толкование судами положений уголовного законодательства является произвольным и непредсказуемым.

Между тем Президиум не усмотрел основания для отмены состоявшихся по настоящему уголовному делу судебных решений, указав, что постановленный судом приговор содержит описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий совершенных виновными преступлений», — отметила Спиридонова.