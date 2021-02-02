В КПРФ призвали уволить учителя, потребовавшего убрать портрет Сталина из школы

Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи КПРФ Александр Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» призвал уволить учителя Нижневартовской школы №40 Александра Королёва, который потребовал у руководства школы снять портрет Иосифа Сталина со стены, где изображены военачальники Великой Отечественной войны.

«Я не хочу называть его учителем, он не соответствует никакому кодексу воспитателя, учителя и вообще гражданина. Если этому гражданину противно что-то, что касается нашей истории, что наша страна победила в столь тяжелейшей войне и сломала хребет Гитлеру. Ему не место в школе, чтобы воспитывать людей», — заявил Ющенко.

Осудил коллегу за высказывание и заслуженный учитель России Александр Снегуров. Историк объясняет, что даже по формальному признаку Иосифа Сталина невозможно исключить из списка Маршалов Великой Победы, так как тот возглавлял Государственный комитет обороны.

«Заявление учителя необоснованное, нелепое, неаргументированное. Удивляюсь, что человек совершенно не видит достижений драматичной эпохи 30-50 годов. Сравнение с Гитлером – абсурдно. Удивляюсь, что продемонстрирована такая отсталость учителя. Многие факты преступлений эпохи сталинизма оказались выдуманными или раздутыми, они были. Но многие документы не открыты. Такие заявления углубляют раскол в обществе», — считает Снегуров.

В своем Instagram Александр Королёв назвал Сталина «преступником, убийцей и палачом, ничем не лучше Гитлера». На встречу педагогу руководство школы не пошло, учителю вынесли предупреждение.

«Директор объяснил, что проблемы здесь никакой не видит и снимать ничего не собирается. А у меня самого нет никаких других возможностей, кроме того, как высказаться, призвать к дискуссии, привлечь внимание. Самостоятельно снимать портрет я, разумеется, не собираюсь», — рассказал «Газете.Ru» Александр Королев.

Учитель заверил, что после всей этой ситуации увольнение ему не грозит.

В местном департаменте образования от комментариев отказались.